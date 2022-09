I Sindacati inquilini a confronto con i candidati per una nuova politica dell’abitare

Nel settore delle politiche abitative si assiste ad un crescente aumento del disagio e dell’emergenza abitativa a cui, a tutt’oggi, non è stato posto rimedio con politiche immediatamente efficaci e strutturali.

Consapevoli che la prossima Legislatura dovrà affrontare riforme e scelte non rinviabili della vita economica, sociale e civile del Paese, si ritiene che, nello stabilire le priorità, non si potrà più eludere l’individuazione delle risorse necessarie per una nuova politica abitativa con caratteristiche strutturali e di programmazione pluriennale, ma che nell’immediato affronti anche le drammatiche emergenze, come gli sfratti.

Per queste motivazioni SUNIA, SICET, UNIAT ed Unione Inquilini hanno invitato tutte le forze politiche che si candidano alla guida del Paese ad un momento di riflessione e confronto su questi temi il giorno: 16 settembre – ore 10,00 presso l’Hotel Savoy, Sala Veneto via Ludovisi 15 – Roma in modo che ognuno possa presentare le proprie analisi e proposte per una nuova politica abitativa nel nostro paese.