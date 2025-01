IC Piazza De Cupis, Plesso Salvo D’Acquisto: Open Day 2025

Nell’imminenza dell’apertura delle iscrizioni per il nuovo anno scolastico 2024-2025 (da martedì 21 gennaio a lunedì 10 febbraio 2025) è il 9 gennaio 2025 la data da salvare per i residenti di Tor Sapienza e dei dintorni che potranno partecipare all’Open Day organizzato dall’Istituto Comprensivo Piazza De Cupis.

L’evento è dedicato ai futuri alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado e si terrà nel Plesso Salvo D’Acquisto, con ingresso da via dei Boccamazzi, dalle ore 16:30 alle 18:30.

La Dirigente Scolastica, professoressa Lucia De Michele, e i Docenti accoglieranno i visitatori, grandi e piccoli, ai quali verrà illustrata l’offerta formativa, le iniziative extrascolastiche e presentati i locali della Scuola. Saranno, inoltre, proposte piccole attività propedeutiche ed esplicative a cui potranno prendere parte attiva i ragazzi presenti all’Open Day.

Un appuntamento da non perdere!

Per ulteriori informazioni: Tel. 06 2280672

www.icdecupis.edu.it

