IEP! Interesse Educativo Prioritario, la presentazione

Giovedì 13 febbraio 2025, a partire dalle 9:30, il Sindaco Roberto Gualtieri e l’Assessora alla Scuola, Formazione e Lavoro, Claudia Pratelli presentano: IEP! Interesse Educativo Prioritario.

Un investimento di risorse Pn Metro Plus, concentrate su 5 zone della città, contro la povertà educativa, individuate attraverso uno studio dell’Università Roma Tre in base ad indicatori specifici legati al fenomeno.

Oltre al Sindaco e all’Assessora, sono previsti gli interventi del Rettore dell’Università Roma Tre, Massimiliano Fiorucci, del Professore di Pedagogia sperimentale dell’Università Roma Tre, Cristiano Corsini, della Responsabile Divisione Supporto Interventi Locali – Direzione Comunale per l’Edilizia Abitativa e lo Sviluppo Locale del Comune di Lisbona, Maria Antónia Victória e del Sociologo e ricercatore sociale, Stefano Laffi.

Appuntamento presso l’Aula Magna Adalberto Libera del Dipartimento di Architettura dell’Università Roma Tre, Ex Mattatoio di Testaccio (Largo Giovan Battista Marzi, 10 – Piazza Orazio Giustiniani, 4).

L’evento è realizzato con la media partnership del TGR Lazio.

Per iscriversi, compilare il FORM ONLINE

