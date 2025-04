II Municipio, Rollin lascia per motivi di lavoro: al suo posto Emma Cavallucci

Dopo oltre un decennio di battaglie politiche e ambientaliste, Andrea Rollin lascia il consiglio del II Municipio. Un addio non facile, quello del volto storico del Partito Democratico, che ha scelto di fare un passo indietro per rispondere a un nuovo incarico dirigenziale nella pubblica amministrazione.

A raccogliere il testimone è Emma Cavallucci, architetta con una visione urbana tutta da scoprire. E alla guida della commissione Ambiente arriva il giovane Luca Onori, deciso a non far rimpiangere il predecessore.

Rollin è stato uno dei protagonisti più attivi del parlamentino di via Dire Daua. Eletto giovanissimo, a soli 26 anni, nel 2013, ha fatto dell’ambiente la sua missione politica, presiedendo con costanza e determinazione la commissione dedicata alla tutela del verde.

Ma ora è tempo di voltare pagina. “Un incarico nuovo, stimolante, ma incompatibile con la carica da consigliere – ha spiegato sui social –. Continuerò a occuparmi del territorio, solo in forme diverse”.

Al suo posto, entra in aula Emma Cavallucci, classe 1968, segretaria del circolo Pd dei Parioli. Architetta, già candidata alle elezioni del 2021, ha le idee chiare su come approcciarsi alla politica: “Roma è come un appartamento da ristrutturare – ha scritto nel suo programma – ma i cittadini devono essere coinvolti come fossero i veri proprietari”. Una metafora che racconta bene la sua visione pragmatica, ma partecipata, del fare amministrazione.

Il vuoto lasciato da Rollin alla guida della commissione Ambiente è stato subito colmato. La presidenza va a Luca Onori, giovane consigliere del Pd che ha conquistato la fiducia dei colleghi.

“Ringrazio tutti per la fiducia – ha detto nel suo primo intervento –. Le sfide ambientali che ci attendono sono complesse, ma fondamentali. Continuerò il lavoro avviato da Rollin con lo stesso impegno”. Accanto a lui, confermati come vicepresidenti Andrea De Rosa (lista civica) e Marco Dolfi (Italia Viva).

