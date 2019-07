III Municipio: Centri Sociali aperti a tutti gli anziani. Anche non iscritti

I Centri Sociali Anziani, Montesacro di via Isola Bella e il Pertini di via Dina Galli, nel III Municipio, accolgono nei propri locali climatizzati, dalle ore 15:30 alle ore 19:00 tutte le persone anziane, anche non iscritte, per l’intera durata della stagione estiva allo scopo di fornire sollievo alle ondate di calore.

“Anche il Centro Polivalente RisorsAnziani nel Parco della Cecchina – specifica Maria Concetta Romano, Assessora alle politiche sociali del III Municipio – rimarrà aperto, a disposizione di tutti quelli che dovessero farne richiesta, anche per gli anziani non segnalati dal progetto, offrendo così occasioni di socializzazione e divertimento con l’assistenza degli operatori della Cooperativa Ambiente e Lavoro”.

“E’ un’iniziativa finalizzata a offrire refrigerio a quanti sono più esposti alle condizioni climatiche estreme del periodo. Ma è anche un modo per accogliere e per fare sentire questa fascia della popolazione meno sola durante l’estate” conclude Giovanni Caudo, Presidente del III Municipio.