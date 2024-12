Il 10 dicembre accensione dell’Albero dei Diritti Umani

Anche quest’anno sarà realizzato l’Albero di Natale promosso dalla Presidenza dell’Assemblea capitolina.

Ad annunciarlo la Presidente Svetlana Celli. “Protagonista sarà l’Albero dei Diritti Umani – spiega – un progetto che fonde tradizione, valori universali, innovazione tecnologica e tante sorprese“.

L’albero sarà posizionato fino al 6 gennaio in via dei Fori Imperiali, ai piedi del Campidoglio, presso via di San Pietro in Carcere, uno dei luoghi più iconici della Capitale.

La cerimonia di inaugurazione si terrà martedì 10 dicembre, alle ore 18:30, in occasione proprio della Giornata mondiale dei diritti umani.

Sarà presente anche il sindaco Roberto Gualtieri, con i consiglieri capitolini ed è prevista la partecipazione di ospiti d’eccezione.

La Banda del Corpo della Polizia locale di Roma e la Enea Barock Orchestra allieteranno la serata con brani natalizi.

