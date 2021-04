Il 17 aprile i Caschi Verdi di Liberamente nel III Municipio lanciano Think Green

Liberamente ha lanciato a febbraio scorso Think Green, un progetto ambientalista dedicato a Roma e ai Romani che ha l’obiettivo di stimolare la sensibilità dei cittadini per i beni pubblici e di coinvolgerli negli interventi per il mantenimento del decoro nella capitale.

I Caschi Verdi hanno iniziato con una serie di interventi nel I Municipio ma, viste le ripetute segnalazioni e richieste da parte di abitanti di altre zone di Roma, hanno deciso di coinvolgere anche altri quartieri della città.

La prima scelta è ricaduta sul Nuovo Salario in virtù delle tante segnalazioni ricevute sui social, in primis l’innovativa piattaforma californiana Nextdoor. Tratto distintivo del progetto Think Green, come specifica il presidente Leonardo Ruggeri Masini: “è la scelta di lavorare in rete con altri enti e con le istituzioni per offrire un’esperienza partecipata e formativa senza rendersi un mero strumento sostitutivo e gratuito rispetto agli organi preposti alla realizzazione delle politiche ambientali e alla cura del decoro urbano”.

Liberamente e i suoi Caschi Verdi intervengono dando l’opportunità ai più giovani, come il ventenne Leonardo Talamoni, organizzatore dell’evento del 17 aprile e consigliere dell’ente, di assumersi responsabilità gestionali e operative, opportunità che spesso sono negate ai ragazzi nell’attuale panorama lavorativo italiano.

Spazio verrà dedicato durante l’iniziativa del 17 aprile anche ai negozianti del quartiere sia per diffondere un comportamento sostenibile e responsabile nei confronti dell’ambiente sia per far sentire simbolicamente ai commercianti la vicinanza dei giovani di Liberamente in questo periodo così difficile.