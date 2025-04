Il 25 aprile al Parco di Pietralata

Riceviamo e pubblichiamo

Nel parco che non vedono

Nell’area ridotta a discarica

Tra le sterpaglie e il degrado…

Ma la realtà ha la testa dura e si impone nella sua esistenza contro la falsità e la speculazione.Per quello che stiamo ribadendo da oltre due anni!

No al progetto stadio, difendiamo il nostro Parco, bene comune e patrimonio di tutta città!

25 APRILE AL PARCO DI PIETRALATA

Per l’80° anniversario della Liberazione, abbiamo scelto di presidiare e condividere con tutte/i la bellezza del Parco di Pietralata.

Un’area verde e pubblica, frutto di battaglie cittadine che dal 1995 ad oggi si susseguono per difendere uno spazio della cittadinanza, per la cittadinanza.

Tantissimi studenti, bambini, famiglie, cittadini e cittadine del quartiere e non, hanno riempito e vissuto l’area, ammirandone la bellezza.

Ringraziamo tutti coloro che ci hanno aiutato nell’organizzazione di una giornata di musica e di festa, per la protezione del più grande polmone verde dell’intera zona che difenderemo con le unghie e con i denti dalla visione speculativa e cementificatoria della peggior giunta che Roma abbia mai avuto.

Si al Parco Si all’Ospedale No allo Stadio LIBERIAMO IL PARCO DI PIETRALATA – Chi semina cemento, raccoglie resistenza!

Comitato Stadio Pietralata, No Grazie

