Il 28 giugno la premiazione di “È meglio scrivere… (racconti e poesie)”

Venerdì 28 giugno 2019 alle 17,30 ci sarà la cerimonia di premiazione del Premio letterario nazionale “È meglio scrivere… (racconti e poesie)”. Arrivato alla sua terza edizione l’evento si terrà nella sede dell’Istituto per la Cultura e il Sociale (in via Acqua Bullicante 419, zona Largo Preneste), che organizza il Premio con il patrocinio del Municipio Roma 5. A tal proposito non è ancora confermata la presenza del Presidente Boccuzzi o di qualche altro rappresentanze comunale.

Sarà l’occasione per consegnare i premi ai vincitori delle due sezioni. Uno stralcio delle opere vincitrici e di quelle che hanno ricevuto una menzione speciale verranno declamate dall’attore Matteo Nazzarri. Gli intermezzi musicali saranno intrepretati dalla cantante Maria Chiara Forbicioni.

Verrà presentata, inoltre, l’antologia cartacea di racconti e poesie delle migliori opere del Premio di questo anno.

Per informazioni: tel: 06-83793034 / 3409694420

Mail: ist.cultura-sociale@libero.it

Sito web: www.ics.roma.it Facebook: Istituto per la Cultura e il Sociale