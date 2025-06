Il 7 giugno 2025 Run4Hun per sostenere la ricerca sulla malattia di Huntington

Il 7 giugno 2025 Run4Hun nel cuore di Roma: una giornata all’insegna dello sport per sostenere la ricerca sulla malattia di Huntington Con il patrocinio di Roma Capitale, una giornata all’insegna dello sport ai Villa Borghese per promuovere la consapevolezza sulla malattia di Huntington e raccogliere fondi a favore della Fondazione LIRH.

Villa Borghese ospiterà la Run4Hun, un evento sportivo dove si potrà stare insieme sia per correre sia per una camminata veloce. La giornata è promossa dall’associazione Life for Huntington APS, con il supporto tecnico di ACSI e il patrocinio di Roma Capitale.

L’iniziativa, aperta a persone di tutte le età, prevede un percorso di circa 5 chilometri all’interno del parco. Il punto di ritrovo è fissato presso la Terrazza del Pincio (Piazzale Napoleone I).

L’apertura del villaggio è prevista alle ore 9:00, mentre la partenza della camminata avverrà alle ore 10:00.Run4Hun è un evento non competitivo pensato per unire sport, solidarietà e consapevolezza, con l’obiettivo di sostenere la ricerca sulla malattia di Huntington, una rara patologia genetica e neurodegenerativa che colpisce oltre 6.500 persone in Italia.

L’intero ricavato sarà devoluto alla Fondazione LIRH (Lega Italiana Ricerca Huntington), da anni attiva nel supporto alle famiglie colpite dalla malattia e nella promozione della ricerca scientifica.

Per partecipare è prevista una donazione minima di 10 euro, che dà diritto a ricevere la maglietta ufficiale, una sacca personalizzata e il pettorale simbolico della camminata. Le iscrizioni sono aperte online sul sito: www.lifeforch.com.

Run4Hun nasce da una storia personale trasformata in impegno collettivo. Fabrizio, fondatore di Life for Huntington, ha reagito alla diagnosi della moglie creando una rete attiva e solidale che oggi coinvolge centinaia di persone in tutta Italia.

La camminata rappresenta un gesto concreto di speranza e partecipazione, un’occasione per fare la differenza insieme.

Per informazioni e iscrizioni:

http://www.lifeforch.com; info@lifeforch.com