Il boom dei single ridefinisce il mercato immobiliare
Comprano soprattutto trilocali e bilocali, crescono i mutui e le locazioni per chi vive da solo
Il mercato immobiliare italiano sta cambiando volto, e a guidare la trasformazione sono i single.
A rivelarlo è l’ultimo studio dell’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa, che evidenzia come le famiglie composte da una sola persona siano ormai un fenomeno strutturale: nel 2023-2024, secondo i dati Istat, rappresentano il 36,2% del totale delle famiglie, con punte che raggiungono il 57% a Milano.
Una tendenza destinata a consolidarsi: le proiezioni indicano che entro il 2050 quasi una famiglia su due sarà composta da una sola persona, mentre le coppie con figli scenderanno a una su cinque.
Un dato destinato a rimodellare il mercato immobiliare, che dovrà offrire soluzioni abitative pensate per un nuovo assetto sociale.
Il primo semestre del 2025 conferma questa crescita: le compravendite di case da parte dei single sono salite al 32,8%, rispetto al 31,5% dello stesso periodo del 2024.
Nelle grandi città la quota media arriva al 37,8%, superando il 40% a Milano, Torino e Genova.
I single acquistano principalmente la prima casa (l’81,8% del totale), mentre cala la quota di acquisti per investimento (ora al 14,8%).
Le tipologie più gettonate sono trilocali (35,1%) e bilocali (32,1%), con un aumento delle compravendite di quattro locali, che raggiungono quasi il 13% per la prima volta nel 2025.
Sul fronte finanziario, cresce il ricorso al mutuo: se due anni fa il 59% degli acquirenti utilizzava capitale proprio, oggi la quota scende al 52,1%, con quasi il 48% dei single che finanzia l’acquisto tramite credito, rispetto al 41% del 2024.
Anche il mercato delle locazioni conferma il peso crescente dei single: oggi rappresentano il 48,3% degli affittuari, la percentuale più alta registrata dal 2019.
La maggior parte affitta per scelta abitativa (60,9%), mentre una quota minore è rappresentata da studenti universitari (6,9%) e lavoratori trasferiti (32,2%).
Il messaggio per il mercato immobiliare è chiaro: abitazioni più flessibili, funzionali e ben collegate sono essenziali per rispondere alle esigenze di un’Italia sempre più “solitaria” ma socialmente dinamica.
