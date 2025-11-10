Il boom dei single ridefinisce il mercato immobiliare

Il mercato immobiliare italiano sta cambiando volto, e a guidare la trasformazione sono i single.

A rivelarlo è l’ultimo studio dell’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa, che evidenzia come le famiglie composte da una sola persona siano ormai un fenomeno strutturale: nel 2023-2024, secondo i dati Istat, rappresentano il 36,2% del totale delle famiglie, con punte che raggiungono il 57% a Milano.

Una tendenza destinata a consolidarsi: le proiezioni indicano che entro il 2050 quasi una famiglia su due sarà composta da una sola persona, mentre le coppie con figli scenderanno a una su cinque.

Un dato destinato a rimodellare il mercato immobiliare, che dovrà offrire soluzioni abitative pensate per un nuovo assetto sociale.

Il primo semestre del 2025 conferma questa crescita: le compravendite di case da parte dei single sono salite al 32,8%, rispetto al 31,5% dello stesso periodo del 2024.

Nelle grandi città la quota media arriva al 37,8%, superando il 40% a Milano, Torino e Genova.

I single acquistano principalmente la prima casa (l’81,8% del totale), mentre cala la quota di acquisti per investimento (ora al 14,8%).

Le tipologie più gettonate sono trilocali (35,1%) e bilocali (32,1%), con un aumento delle compravendite di quattro locali, che raggiungono quasi il 13% per la prima volta nel 2025.

Sul fronte finanziario, cresce il ricorso al mutuo: se due anni fa il 59% degli acquirenti utilizzava capitale proprio, oggi la quota scende al 52,1%, con quasi il 48% dei single che finanzia l’acquisto tramite credito, rispetto al 41% del 2024.

Anche il mercato delle locazioni conferma il peso crescente dei single: oggi rappresentano il 48,3% degli affittuari, la percentuale più alta registrata dal 2019.

La maggior parte affitta per scelta abitativa (60,9%), mentre una quota minore è rappresentata da studenti universitari (6,9%) e lavoratori trasferiti (32,2%).

Il messaggio per il mercato immobiliare è chiaro: abitazioni più flessibili, funzionali e ben collegate sono essenziali per rispondere alle esigenze di un’Italia sempre più “solitaria” ma socialmente dinamica.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.