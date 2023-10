Il calcio da strada a Tor  Tre Teste

C’è il calcio di strada sul marmo di Largo Terzo Millennio, c’è anche un campetto di calcetto o calciotto a largo Cevasco.

Nel primo largo tutti i pomeriggi abbiamo le partite spontanee, nel secondo largo abbiamo la desolazione (vedi foto).

Sono andato a ritroso negli anni su internet e, nel motore di ricerca di Abitare a Roma, ho rintracciato ciò di cui avevo bisogno, un articolo del 31 luglio 2006 scritto da mio figlio Simone, di cui allego il link, utile per chi non lo avesse mai letto o per chi non ricorda di averlo fatto:

https://abitarearoma.it/entro-settembre-sara-concluso-largo-terzo-millennio/

Vogliamo riprendere un concetto di base, largo Terzo Millennio è il continuo del progetto originario di Meier, che ha ideato tutta la struttura di Dio Padre Misericordioso.

I lavori sono stati gestiti dal comune di Roma.

Detto quanto sopra e che la struttura a Tor Tre Teste “due” è unica, i ragazzi giocano nel piazzale di marmo in piena liberta, sapendo che se ne avessero la possibilità non converrebbe loro attenersi alle regole del rettangolo del campo di calcio, distante solo 200 metri da largo Terzo Millennio.

Ma è una loro scelta?

Comunque, il calcio da strada o gioco di strada, è giocare in strada, giocare in libertà, imparare in libertà.

Giocare a calcio in strada è semplice, basta un pallone, quattro sassi e un cancello per creare una porta, qualche amico disponibile.

Il calcio ha delle regole dentro al rettangolo di gioco, in strada il concetto di libertà rimane tale.

In strada si è liberi di camminare, di correre, aggiungiamo il gioco e si crea un allenamento che migliora gli schemi motori di base e le capacità coordinative.

Basta convincersi che il marmo o l’erba sintetica sono la stessa cosa.