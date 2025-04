Il calcio si ferma per Papa Francesco: rinviate tutte le partite di Serie A e Primavera

A poche ore dalla tragica notizia della scomparsa di Papa Francesco, la Lega Serie A ha annunciato ufficialmente il rinvio di tutte le partite previste nella giornata odierna, sia nel massimo campionato che nel torneo Primavera.

“A seguito della scomparsa del Santo Padre, la Lega Nazionale Professionisti Serie A comunica che le gare previste nella giornata odierna di Campionato di Serie A Enilive e Primavera 1 sono rinviate a data da destinarsi”, si legge nella nota diffusa dalla Lega.

Le gare rinviate

Nel programma odierno erano attese quattro sfide di Serie A:

Torino – Udinese

Cagliari – Fiorentina

Genoa – Lazio

Parma – Juventus

Annullati anche tre incontri del Campionato Primavera 1:

Roma – Udinese

Monza – Sassuolo

Sampdoria – Torino

Un segno tangibile di rispetto per un Pontefice che ha saputo parlare anche allo sport, ai giovani, ai tifosi. Papa Francesco, grande appassionato di calcio e tifoso del San Lorenzo de Almagro, ha sempre riconosciuto al pallone il potere di unire, educare, creare comunità.

Un segnale forte, simbolico, ma necessario. In un momento in cui il mondo si ferma per salutare una figura storica, anche il calcio — simbolo per eccellenza di passione collettiva — sceglie il silenzio. Perché certe volte, anche uno stadio muto dice tutto.

