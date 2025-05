Il centro estivo del Bioparco, dal 9 giugno

Il 9 giugno apre i battenti il centro estivo del Bioparco di Roma, rivolto a bambini e ragazzi dai 4 ai 12 anni, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16.30. Dalla chiusura delle scuole il centro sarà aperto fino al 12 settembre.

Il tema di quest’estate è: scatti selvaggi, il Bioparco in un rullino.

Durante la giornata, tra esplorazioni, incontri speciali, giochi, laboratori creativi, e tanto altro, i partecipanti scatteranno foto e potranno raccogliere informazioni su come una volta erano ideati e costruiti i giardini zoologici, come venivano creati gli exhibit, a secondo dell’animale ospitato, e come sono studiati oggi per garantire il benessere degli animali presenti e sensibilizzare il pubblico sulle più ampie tematiche ambientali.

Tutto ciò consentirà di conoscere, divertendosi, le diverse caratteristiche delle specie animali incontrate e comprendere come ogni essere vivente abbia uno specifico posto e svolga un ruolo fondamentale nel grande gioco dell’ecosistema, quanto siano importanti oggi i giardini zoologici nella conservazione e salvaguardia di ogni specie animale, proprio come una grande Arca di Noè.

Maggiori informazioni sulla pagina dedicata del Bioparco.

