Il Circo Massimo tra il delirio per Cremonini e la rivolta dei residenti: «Troppi decibel e tir sulle aree archeologiche»
L'associazione degli abitanti torna all'attacco mentre l'arena si riempie
Le note di Cesare Cremonini fanno ballare una distesa sterminata di fan, la macchina del turismo esulta per l’ennesimo sold-out e il Campidoglio blinda l’estate dei grandi eventi musicali.
Eppure, a pochi metri dai decibel del palcoscenico, tra i villini e i viali alberati del colle Aventino, l’atmosfera è di tutt’altro tenore.
La trasformazione stabile dell’antica arena romana in un gigantesco hub per mega-concerti pop e rock torna a spaccare la città, riaccendendo la storica trincea tra le ragioni del divertimento di massa (e del relativo indotto economico) e quelle della tutela di un patrimonio fragile e unico al mondo.
A farsi portavoce dell’esasperazione dei residenti è l’associazione Amici dell’Aventino, che da anni monitora l’impatto dei grandi show sul tessuto urbano e archeologico.
La denuncia è netta: l’incremento esponenziale del numero e della portata dei live starebbe portando il sito oltre il punto di rottura, ignorando i vincoli geologici e storici dell’area.
L’ombra di Travis Scott e l’incubo dei “terremoti” artificiali
Nelle assemblee del comitato di quartiere c’è un precedente che viene evocato come un vero e proprio trauma collettivo: il famigerato concerto del rapper americano Travis Scott nell’estate 2023.
In quella calda notte di agosto, i saltati simultanei di 60mila spettatori generarono vibrazioni tali da far tremare i pavimenti dei palazzi circostanti, spingendo centinaia di cittadini a tempestare di chiamate i vigili del fuoco convinti che fosse in corso un forte terremoto.
«Quell’episodio doveva essere un punto di svolta e una lezione per il futuro — spiegano dall’associazione — ma si è preferito continuare sulla strada dei mega-allestimenti, ignorando lo stress a cui vengono sottoposti i monumenti e le abitazioni».
Tir sulle rovine e rischio idrogeologico nel sottosuolo
Le preoccupazioni più grandi, tuttavia, non riguardano solo l’inquinamento acustico, ma l’impatto dei mezzi pesanti necessari per montare e smontare i palchi corazzati dei tour. L’Aventino e la valle del Circo Massimo poggiano infatti su una fitta rete di cavità sotterranee, antiche cave di estrazione e strutture di epoca romana.
Il continuo viavai di bilici e gru, secondo i residenti, rischia di accelerare i fenomeni di dissesto idrogeologico e di cedimento del terreno in una zona storicamente fragile.
A questo si aggiunge la denuncia sui frequenti allagamenti e ristagni d’acqua che si verificano al Circo Massimo dopo ogni temporale intenso.
Il sospetto dell’associazione, che richiede approfonditi studi tecnici, è che il peso combinato delle strutture temporanee e della folla abbia progressivamente compattato il suolo, azzerando la sua naturale capacità drenante e creando una palude artificiale a ogni acquazzone.
Mentre il calendario dei prossimi anni promette di raddoppiare le date e l’indotto turistico, il braccio di ferro resta aperto.
La sfida per Roma resta la più complessa: trovare il confine esatto tra la valorizzazione pop dei suoi spazi e l’obbligo storico di consegnare intatta la sua archeologia alle future generazioni.
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