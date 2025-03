Il CSA Quarticciolo denuncia stato di abbandono delle case comunali

Lo Sportello del Cittadino del Centro Sociale Anziani “Petroselli” di Quarticciolo denuncia lo stato di abbandono delle case comunali del comprensorio di Via dei Larici.Castore Durante,Via delle Abelie,V.le P. Togliatti.

In particolare la mancata potatura degli alberi che impediscono la apertura delle finestre, che generano gravi allergie agli inquilini.incidenti ai pedoni che camminano sui marciapiedi, caduta di rami etc. (vedi foto).

Chiediamo al Sindaco Gualtieri di intervenire con urgenza presso Assessore Ambiente e Patrimonio per risolvere con urgenza tale drammatica situazione. In attesa di urgente riscontro.

