“Il fratel celato” di Armando Guidoni

Ci sono libri che raccontano una storia e libri che invitano a compiere un viaggio. Il fratel celato, l’ultima opera di Armando Guidoni, appartiene a questa seconda categoria.

Il volume sarà presentato sabato 20 giugno 2026 alle ore 17.00 presso la Sala Consiliare di Monte Compatri, in viale Placido Martini 1, in un incontro pubblico che vedrà la partecipazione delle istituzioni locali e di esponenti della cultura.

L’incontro, promosso dal Photo Club Controluce APS con il patrocinio del Comune di Monte Compatri, sarà un’occasione per riflettere sui temi della memoria, dell’identità, della crescita personale e della ricerca interiore che attraversano l’opera.

Attraverso la formula evocativa “Un bambino che diventa sistema”, la presentazione accompagnerà il pubblico alla scoperta di un’opera che intreccia autobiografia, riflessione filosofica e ricerca scientifica sul significato profondo dell’esperienza umana.

Nelle pagine del libro, il racconto della crescita personale si trasforma progressivamente in una più ampia riflessione sul rapporto tra individuo, società e coscienza, tra memoria e conoscenza, tra destino e libero arbitrio. L’autore conduce il lettore lungo un percorso che attraversa gli anni della formazione, gli incontri decisivi e le domande fondamentali che accompagnano ogni esistenza.

Il “fratel celato” del titolo diventa così metafora di quella presenza nascosta che ciascuno porta dentro di sé: una voce silenziosa che accompagna il cammino dell’uomo nella ricerca della propria identità e del proprio posto nell’universo.

Armando Guidoni, da sempre impegnato nella riflessione sui rapporti tra uomo, scienza e tecnologia, propone un’opera che unisce il rigore dell’analisi alla sensibilità del racconto, offrendo al lettore l’occasione di interrogarsi sul senso della coscienza, della relazione e della trasformazione personale.

Alla presentazione interverranno:

lo scrittore Aldo Onorati;

il Sindaco di Monte Compatri Francesco Ferri;

l’Assessora Serena Gara;

il Presidente del Consiglio Comunale Alessandro Monti.

Nel dialogo ideale tra parola scritta, pensiero e armonia del linguaggio musicale, la serata sarà impreziosita dalla partecipazione dell’ensemble vocale Voces Mundi, formato da Adele Rossi (soprano), Sabina Gagliardi (contralto), Franco Tinto (tenore) e Mauro Mandrelli (basso), che eseguirà i brani:

Divengo

testo di Armando Guidoni

musica di Nicholas Clapton

Fratello Sole

testo di Rina Ranieri

musica di Riz Ortolani

Più che la semplice presentazione di un libro, l’incontro si propone come un momento di condivisione culturale e umana, aperto a tutti coloro che desiderano confrontarsi con le grandi domande dell’esistenza e con il valore della memoria come strumento di conoscenza di sé.

L’ingresso è libero.

Sabato 20 giugno 2026 – ore 17.00

Sala Consiliare del Comune di Monte Compatri

Viale Placido Martini 1

Al termine dell’incontro sarà offerto un aperitivo ai partecipanti.

Per informazioni:

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