Il Giubileo arriva in periferia: visita istituzionale al Quarticciolo

Il Quarticciolo non si ferma. Tra le vie del quartiere, ieri mattina una delegazione istituzionale è arrivata per un sopralluogo che guarda oltre l’asfalto e i cantieri: l’obiettivo è costruire futuro, partecipazione e accoglienza in vista del Giubileo dei Giovani.

Ad accompagnare l’assessore comunale alle Periferie, al PNRR, ai Servizi Delegati e al Decentramento, Pino Battaglia, c’erano il Commissario straordinario nominato dal Governo, Mauro Casinghini, il presidente del V Municipio Mauro Caliste e il presidente del Consiglio municipale David Di Cosmo.

Il giro ha toccato alcuni dei luoghi più significativi della vita di quartiere: Piazza del Quarticciolo, il circolo bocciofilo Stella Azzurra, il parco Modesto di Veglia. Ma il cuore della visita è stato alla parrocchia dell’Ascensione, dove padre Daniele – volto noto e amato dai residenti – è già al lavoro per organizzare l’accoglienza dei pellegrini che arriveranno per il Giubileo. Anche qui, in periferia, si accenderanno le luci dell’evento.

“Questo sopralluogo – ha spiegato l’assessore Battaglia – ci è servito a comprendere come il decreto del governo potrà essere concretamente applicato nel territorio. Ma è evidente che, oltre alle opere materiali, è fondamentale ricostruire legami e fiducia tra le persone“.

E proprio nella parrocchia, tra una chiacchiera con don Daniele e il confronto con i cittadini, si è aperto uno spiraglio su come il quartiere possa cambiare: non solo con le ruspe e il cemento, ma con la cura quotidiana e l’ascolto.

“Nelle prossime settimane – ha aggiunto Battaglia – incontrerò anche altre realtà attive come Quarticciolo Ribelle, la Palestra Popolare e tutte le forze vive di questo territorio. È con loro che vogliamo costruire un percorso condiviso“.

Intanto i lavori – già avviati o in procinto di partire – avanzano. Ma al Quarticciolo c’è la consapevolezza che le trasformazioni più durature non si misurano solo in metri quadri riqualificati, ma in relazioni umane ricostruite. Perché nessun Giubileo può avere senso senza le persone.

