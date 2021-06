Il Laboratorio Analisi Cliniche Tiburtino dal 1977 presidio della salute

Il Laboratorio Analisi Cliniche Tiburtino opera dal 1977 a Colli Aniene in viale Fernando Santi 38-50 nel settore delle analisi cliniche ed assistenza sanitaria, offrendo ai propri assistiti prestazioni sanitarie complete. Convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale sia per le analisi cliniche che per il settore radiologico, è in grado di effettuare accertamenti sanitari mirati, preventivi o periodici, per la sorveglianza sanitaria del personale e degli ambienti di lavoro. Il Laboratorio di Analisi Cliniche Tiburtino e l’RMX Radiologia Medica, sono anche comodamente raggiungibili in Metro o in autobus e sono dotati di un’ampia area di parcheggio adiacente e possibilità di accesso ai disabili.

Abbiamo intervistato la gentilissima dott.sa Rosa Monti. Ed ecco cosa ci ha detto.

Come è nato il Laboratorio e come si è sviluppato?

Dopo aver fatto esperienza presso un altro laboratorio analisi, avendo notato che stava sorgendo impetuosamente un nuovo quartiere che si prospettava molto popoloso la fondatrice nonché titolare del Laboratorio dott.ssa Annamaria De Angelis decise di avviare, nel nuovo quartiere, l’attività di laboratorio. Ci siamo poi adeguati alle esigenze dei cittadini rinnovando continuamente le procedure tecnologiche con strumenti di ultima generazione. Dopo circa dieci anni abbiamo aggiunto la Diagnostica per Immagini, sempre accreditata con il SSN (Radiografia, Moc, Radiologia, Mammografia, Ortopanoramica, ecc.). I nostri servizi comprendono le più diverse Analisi di Laboratorio, il Poliambulatorio e la Radiologia Medica. Nel nostro laboratorio è possibile anche scaricare da casa (online) i referti delle analisi cliniche.

E nel campo della prevenzione?

Abbiamo creato il programma “Pacchetti Prevenzione e Salute” che consiste in visite specialistiche, esami strumentali e di laboratorio su misura per ogni soggetto. L’obiettivo è identificare precocemente problemi latenti che potrebbero costituire pericoli futuri, correggere abitudini di vita, abitudini alimentari, alterazioni del metabolismo, evidenziare eventuali primi segnali di malattia e controllare le patologie già note al paziente. Visite ed esami di prevenzione sono riservati per coloro che vogliono avere una valutazione più completa del loro stato di salute e ai pazienti che desiderano effettuare un check-up periodico annuale.

Per rimanere nel campo della prevenzione abbiamo creato un Pacchetto Medicina del lavoro allo scopo di prevenire, diagnosticare e curare le malattie causate dalle attività lavorative, causate dai principali fattori di rischio presenti nei luoghi di lavoro. Siamo in grado di fornire assistenza ad aziende di ogni dimensione e settore produttivo per gli adempimenti di legge inerenti la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro con pacchetti specifici.

Quali le ragioni del vostro successo?

La continuità del lavoro e l’adeguamento tecnologico del laboratorio ci ha permesso di mantenere una elevata professionalità.

Come ricorda il quartiere al momento della fondazione della ditta?

Ricordo soprattutto le strade sterrate, non facilmente praticabili dopo ogni pioggia. Le attività commerciali erano pochissime. Tutto era in costruzione e c’era una intensa attività edilizia. Ad ogni modo è stato un momento esaltante vissuto con entusiasmo da tutto il quartiere. Un quartiere che, grazie a quella grande spinta solidaristica, ha saputo crescere in modo molto più armonico e solidale di altri quartieri della periferia di Roma.

I comportamenti dei clienti?

Naturalmente sono molto cambiati in questi lunghi anni. Noi ci siamo costantemente impegnati nel fornire i migliori servizi e questo è stato giustamente apprezzato dall’utenza.

Qualcosa di curioso?

Qualche anno fa hanno girato qui le scene di una serie televisiva “Distretto di polizia” con Ricky Memphis nel nostro laboratorio. http://www.collianiene.org/2012c/12-11-20.php

Come avete affrontato la crisi pandemica?

Il nostro servizio non è mai stato interrotto, si è solo parzialmente ridotto nel periodo del lockdown, ma il Laboratorio è rimasto aperto. È nelle nostre intenzioni continuare a mantenere il nostro ruolo nel quartiere. I nostri specialisti che collaborano con noi sono sempre molto attivi e disponibili, la loro professionalità è molto appezzata non solo dai cittadini di Colli Aniene ma anche dai loro figli e nipoti, che talvolta non abitano nel quartiere.