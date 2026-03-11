Il Lazio corre sui mercati esteri: export in forte crescita nel 2025

Nonostante un contesto economico internazionale segnato da incertezze e rallentamenti, il Lazio continua a rafforzare la propria presenza sui mercati globali.

Nel 2025 le esportazioni della regione hanno registrato una crescita significativa, consolidando il ruolo del territorio tra i protagonisti del commercio estero italiano.

Secondo i dati diffusi dall’Istat nella quarta rilevazione trimestrale sull’export regionale, le vendite all’estero del Lazio hanno segnato un aumento del 9,6%, con una quota pari al 22,8% dell’export nazionale.

Un risultato che colloca la regione tra le cinque più dinamiche d’Italia sul fronte delle esportazioni.

A trainare il risultato sono stati soprattutto i mercati extra europei, che hanno registrato un incremento del 21,1%, mentre le esportazioni verso i Paesi dell’Unione Europea sono cresciute dell’1,7%.

Particolarmente significativo il balzo delle vendite verso gli Stati Uniti, che hanno fatto segnare un aumento del 54,2%.

Tra i territori che hanno contribuito in modo determinante alla crescita spicca la provincia di Frosinone, protagonista nel comparto farmaceutico, uno dei settori più competitivi del tessuto produttivo regionale.

A commentare i dati è stata la vicepresidente della Regione Lazio e assessore allo Sviluppo economico, Roberta Angelilli, che ha sottolineato come il risultato sia il frutto delle politiche di sostegno alle imprese e dei programmi dedicati all’internazionalizzazione.

«Continuiamo a lavorare per rafforzare la competitività delle nostre aziende e favorire l’apertura ai mercati esteri», ha spiegato Angelilli. «Stiamo sostenendo in particolare le piccole e medie imprese attraverso strumenti dedicati, tra cui il raddoppio dei voucher per l’internazionalizzazione, che raggiungono ora una dotazione complessiva di 10 milioni di euro».

Lo sguardo è già rivolto alle prossime strategie di sviluppo. Il 27 marzo la Regione presenterà il nuovo Piano per l’Internazionalizzazione 2026, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la presenza delle imprese laziali sui mercati globali.

Il programma prevede una serie di iniziative dedicate alle aziende del territorio: partecipazione a fiere internazionali, missioni istituzionali all’estero, strumenti di finanziamento e progetti mirati all’attrazione di investimenti.

Tra i comparti prioritari individuati figurano aerospazio, biotech e farmaceutico, cleantech e digitale, settori considerati strategici per la crescita economica regionale.

Il piano sarà sviluppato in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e vedrà il coinvolgimento delle principali istituzioni di supporto all’export italiano, tra cui ICE, SACE, SIMEST e Cassa Depositi e Prestiti, con l’obiettivo di costruire una rete sempre più solida a sostegno delle imprese del Lazio sui mercati internazionali.

