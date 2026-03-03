Il Lazio sbarca alla ITB di Berlino: riflettori sull’Appia UNESCO e sui borghi “Slow”

Il Lazio vola a Berlino per conquistare il mercato tedesco e internazionale.

Dal 3 al 5 marzo, la Regione è protagonista alla ITB, la fiera del turismo più prestigiosa al mondo, con una missione chiara: vendere un modello di viaggio che vada oltre il Colosseo, puntando su borghi, sostenibilità e sull’antica via Appia, fresca di riconoscimento UNESCO.

Non solo cartoline della Capitale, ma un’immersione nel “Lazio che cambia”. All’apertura della ITB 2026, lo stand regionale si è presentato con una visione focalizzata sul turismo lento ed esperienziale.

L’obiettivo è intercettare il viaggiatore contemporaneo, sempre più attento all’ambiente e alla ricerca di mete meno affollate ma ricche di identità.

Il “piatto forte” della presentazione berlinese è il primo Festival itinerante Appia Regina Viarum. Un evento che trasformerà la storica via, oggi patrimonio UNESCO, in un palcoscenico a cielo aperto.

L’assessore regionale al Turismo, Elena Palazzo, ha sottolineato come la partecipazione a Berlino non sia solo una vetrina, ma una scelta politica precisa:

«Promuoviamo un modello capace di generare sviluppo senza compromettere l’identità dei luoghi. Portiamo a Berlino un turismo più consapevole e distribuito, in linea con gli obiettivi europei di transizione ecologica».

Per il Lazio, il mercato tedesco resta uno dei più solidi e redditizi. Durante la fiera, il team regionale ha in agenda una serie di incontri di networking con i principali tour operator internazionali per:

Consolidare i flussi verso le aree interne e i borghi.

Presentare le nuove infrastrutture per l’accessibilità e la ricettività sostenibile.

Integrare l’offerta enogastronomica con i percorsi naturalistici e culturali.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.