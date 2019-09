Domenica 8 settembre 2019 verrà presentato il libro “la magia di lelino” scritto da Alessia Pierleoni, una mamma che di punto in bianco si è trovata ad avere a che fare con una malattia metabolica rara (malattia di Sandhoff), con prognosi infausta, che ha colpito suo figlio.

L’appuntamento è al Crowne Plaza Hotel, in via Aurelia Antica 415 alle ore 19,30.

Cosa c’è dentro questo libro?

Prima di tutto c’è la vita di tutti i giorni, una storia vera, semplice, fortunatamente non proprio comune… ma nonostante tutto c’è vita!

E’ vero, non è sempre facile, perché ci possono essere inciampi, salite, burroni, sabbie mobili. Ma vi assicuro che ognuno di noi ha un mantello, invisibile, sempre pronto, per far si che in un attimo possiamo essere trasformati in supereroi!

La disabilità, non è un ostacolo, si è vero la cosa più semplice è non accettare, l’egoismo prende il sopravvento in un batter d’occhio, ma non è questa la strada giusta!

Una battaglia, noi disarmati contro quel mostro, ma le armi non sono sempre necessarie. A volte basta l’amore, la passione la complicità il rispetto e la consapevolezza. Se poi il tutto è contornato da persone che ti voglio bene si arriva alla vittoria! In questo libro c’è Lelino e la sua magia!

Il ricavato della serata e della vendita del libro verrà devoluto all’ospedale Bambino Gesù a sostegno della ricerca sulle patologie metaboliche rare.

www.lamagiadilelino.org