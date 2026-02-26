“Il mare non giudica”” di Luca Boschetti

Arriva nelle librerie “Il Mare non giudica” (ed. Nulla die), il libro di Luca Boschetti, scrittore originario di Cupello e vive e lavora a Roma, che ha come interlocutore il mare, e più precisamente il mare di Vasto.

Affidando la propria storia a un interlocutore silenzioso e immenso – il mare – l’autore ripercorre, in questo romanzo, un amore nato tra luoghi, culture e ritmi diversi, fino al momento in cui diventa chiaro che non tutto ciò che è autentico è destinato a durare.

Il memoir si muove tra viaggio e memoria, intimità e riflessione, mettendo in scena non tanto un fallimento sentimentale quanto una presa di coscienza: l’amore, da solo, non basta se non trova un approdo condiviso.

Con una scrittura limpida, meditativa, lontana dal sensazionalismo e dalla cronaca emotiva, “Il mare non giudica” interroga il senso delle relazioni contemporanee, la distanza come prova e come illusione, il confine sottile tra idealizzazione e realtà. Un libro sul lasciare andare senza negare ciò che è stato

Luca Boschetti, originario di Cupello, in Abruzzo, lavora a Roma. Per “Nulla die” ha pubblicato Qatar, l’anomalia di un mondo estraneo.

