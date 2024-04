Il MaremmaTuscia GravelTrail parte da Villa Bonelli

Mitocon – Insieme per lo studio e la cura delle malattie mitocondriali Odv, organizza il MaremmaTuscia GravelTrail, un evento di bikepacking in modalità autonoma destinato alla raccolta fondi per l’associazione.

Sono previsti due percorsi, uno più breve da concludere in giornata, l’altro di 400 km, con tappe nella Maremma Laziale e la Tuscia Viterbese che i partecipanti svolgeranno in autonomia secondo le proprie disponibilità ed esigenze.

La partenza per entrambi i percorsi è prevista Sabato 6 Aprile 2024 alle ore 7.30 a Villa Bonelli, via Camillo Montalcini 1, dove sarà possibile avere maggiori informazioni sulle malattie mitocondriali e sulle attività della Mitocon.

La manifestazione ha il patrocinio del Municipio Roma XI.

