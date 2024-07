Il Municipio VIII dice no al parcheggio di via Tito: continua la battaglia per la difesa dell’area verde

Buone notizie per i residenti di San Paolo e per tutti coloro che si battono per la tutela dell’ambiente: il consiglio municipale VIII ha approvato un atto che impegna la giunta capitolina a modificare il progetto di trasformazione dell’area verde di via Tito, scongiurando la realizzazione di un parcheggio al suo posto.

L’area, che comprende anche l’infobox del municipio, diventerà un presidio territoriale fondamentale per lo svolgimento di iniziative sociali e vedrà la valorizzazione del verde e delle alberature esistenti, con progetti volti a migliorare la vivibilità della zona.

L’importanza della mobilitazione cittadina:

La battaglia per salvare l’area verde di via Tito è stata vinta grazie alla mobilitazione dei cittadini, che hanno raccolto oltre 700 firme e organizzato diverse manifestazioni di protesta. Il loro impegno ha spinto il consiglio municipale e l’assessore capitolino all’Urbanistica, Maurizio Veloccia, ad ascoltare le loro istanze e a prendere posizione contro il progetto del parcheggio.

Un passo avanti verso una città più verde:

La decisione del municipio VIII rappresenta un passo avanti importante verso una città più verde e vivibile. Come sottolineato dal presidente del municipio, Samuele Marcucci, l’amministrazione si impegna a riformare le Norme tecniche del Piano Regolatore, superando la norma che impone la realizzazione di aree a parcheggio in zone già dotate di sufficienti posti auto.

Le alternative al parcheggio:

Il presidente del municipio VIII, Amedeo Ciaccheri, aveva già ipotizzato due alternative al parcheggio di via Tito: lo spostamento dell’intervento o la sua monetizzazione per finanziare altri progetti. L’amministrazione capitolina dovrà ora valutare queste proposte e individuare la soluzione più idonea per la zona.

