Il nuovo Regolamento degli Affitti Brevi a Roma: un Tavolo di Confronto con le altre città europee

Martedì 10 dicembre, alle 17.30, presso la Casa del I Municipio in via Galilei a Roma, il Presidente della Commissione Patrimonio e Politiche Abitative di Roma Capitale, Yuri Trombetti, parteciperà a un’importante iniziativa organizzata dal gruppo GRORAB per discutere del regolamento degli affitti brevi facendo luce sulle esperienze di altre capitali europee quali Barcellona, Parigi e Lisbona.

Fautore dell’iniziativa è GRORORAB, il Gruppo Romano Regolamentazione Affitti Brevi, il quale dopo aver raccolto oltre 1000 adesioni di cittadine e cittadini al Manifesto “Fermare la turistificazione” – il cui primo punto è la richiesta di un Regolamento capitolino delle locazioni brevi a scopo turistico.

Alla luce della possibile evoluzione verso il Regolamento, a partire dalla riforma delle Note Tecniche d’Attuazione del Piano regolatore, GRORORAB organizza questo incontro di approfondimento fra ricercatori, decisori e cittadini.

Oggetto dell’incontro è verificare e discutere gli aspetti più efficaci, e quelli critici, delle misure già adottate in alcune importanti città europee per il contenimento di un fenomeno divenuto esorbitante e altrimenti fuori controllo.

Ospiti:

Gianluca Bei, MEMOTEF – Univ. di Roma ‘la Sapienza’

Daniela Festa, MEMOTEF – Univ. di Roma ‘la Sapienza’

Tavola Rotonda con:

Tommaso Amodeo, Presidente Commissione capitolina Urbanistica,

Giovanni Caudo, Presidente Commissione speciale PNRR,

Filippo Celata, Professore di Geografia economica – Univ. di Roma ‘la Sapienza’,

Dario Nanni, Presidente Commissione capitolina speciale Giubileo 2025,

Yuri Trombetti, Presidente Commissione Patrimonio e Politiche Abitative,

Maria Luisa Mirabile – GRORAB, Introduzione e coordinamento

Domande e interventi dal pubblico:

Per info: grorab2023@gmail.com

sito web: www.riabitiamoroma.it

FB: riabitiamoroma

L’iniziativa è ospitata da ROMA Municipio I Roma Centro – CSV LAZIO Centro di Servizio per Volontariato

Sostieni Abitarearoma è importante, clicca qui! ↙

è importante, clicca qui! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che provvederà alla rimozione.