Il parcheggio fantasma a Casale Rosso

È dal 2021 che i cittadini di Casale Rosso denunciano assenza istituzionale nel parcheggio tra il civico 30 e 40 di viale Franco Angeli.

In questo angolo stamattina i residenti hanno mostrato la loro rabbia pulendolo in modo spontaneo e tagliando erba, in questo parcheggio tra erba e rifiuti tra il 14 agosto e oggi sono stati raccolti 4o sacchi.

La polizia municipale ci ha risposto chenon aveva avuto ordine di far spostare le macchine e Ama non ha potuto pulire. Il 1 ottobre al presidente Caliste e all’assessore Lostia, durante assemblea è stato esposto il problema ma il parcheggio è stato lo stesso risparmiato da Ama e Servizio giardini durante la pulizia di via Franco Angeli avvenuta dopo la riunione del primo ottobre.

Noi cittadini siamo stanchi e pretendiamo un serio cronoprogramma della pulizia del parcheggio oppure troveremo tutti i modi pacifici per farci sentire.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.