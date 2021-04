Il PD dice NO alla chiusura dell’anagrafe di Viale Palmiro Togliatti

In queste ultime ore abbiamo avuto notizia della chiusura, a breve, degli uffici dell’anagrafe di viale Palmiro Togliatti. Tutto questo è inaccettabile poiché si creerebbe un disservizio ai cittadini di un intero quadrante che già oggi fanno i conti con una macchina burocratica lenta e farraginosa”.

Così in una nota il capogruppo Alessandro Rosi e il Segretario del PD V Riccardo Vagnarelli.

“Contemporaneamente – conclude la nota – , l’apertura di uno sportello anagrafico a La Rustica, non risolverà di certo i problemi dei cittadini. L’ anagrafe del ex 7 municipio rappresenta tutt’oggi un punto di riferimento per tutto l’immenso territorio, dev’essere potenziato e non chiuso! Il PD ha presentato un’interrogazione in merito e ribadisce il suo netto No alla chiusura. Nelle prossime settimane partiremo, se confermata la chiusura, con una raccolta firme per coinvolgere la cittadinanza intera”.