Il Pd Roma ritrova una casa: la nuova sede nel cuore della città

Una casa che rinasce dalle ceneri, nel vero senso della parola. Il Partito Democratico di Roma ha finalmente una nuova sede: si trova in via Giannone, negli spazi che un tempo ospitavano il circolo “Trionfale-Mazzini”, intitolato al compianto David Sassoli.

Quei locali, devastati da un incendio il 25 giugno, oggi tornano a vivere con un nuovo significato: diventano il cuore pulsante del Pd romano.

Un’inaugurazione dal forte valore simbolico

La cerimonia di apertura, che si è tenuta il 5 marzo, ha visto la partecipazione della segretaria nazionale Elly Schlein, accolta dal giovanissimo segretario del circolo Enrico Roncucci.

In prima fila, al suo fianco, il sindaco Roberto Gualtieri, il segretario romano Enzo Foschi, la presidente Giulia Tempesta e il segretario regionale Daniele Leodori.

Un momento che va ben oltre il semplice taglio del nastro. Nonostante le divergenze e le tensioni interne al partito, ieri erano tutti uniti, con un messaggio chiaro: il Pd vuole tornare a radicarsi nei territori.

“Siamo qui come una squadra, per dimostrare che il partito è vicino ai cittadini”, ha dichiarato Schlein.

Una casa per il futuro (e per la sfida del 2026)

L’inaugurazione arriva in un momento cruciale per la Capitale. Roma è una città in trasformazione, tra progetti ambiziosi e sfide ancora aperte.

Tra due anni, i romani torneranno alle urne e per Roberto Gualtieri la riconferma non sarà scontata. Il sindaco dovrà puntare sui risultati concreti e sul sostegno di un partito coeso.

Avere una nuova sede, dopo la chiusura di quella storica di via degli Scialoja, è quindi più di un dettaglio logistico: è un segnale politico.

Un punto di partenza per rafforzare la presenza del Pd sul territorio, aprendo le porte a chi vuole contribuire al progetto.

“Una bella casa, accogliente e aperta a tutti quelli che vogliono darci una mano a costruire il futuro del Paese”, ha sottolineato Schlein.

Tempesta: “Un’emozione grande”

Per la presidente del Pd Roma, Giulia Tempesta, questa sede ha un valore speciale.

“Una grande emozione”, ha scritto sui social, ringraziando chi ha reso possibile questa rinascita, dagli iscritti ai volontari che hanno lavorato alla ristrutturazione.

Il circolo, dedicato a David Sassoli, è stato per anni il rifugio di chi, come Tempesta, aveva perso la sede del circolo Mazzini.

“Per dodici anni, generazioni di compagni e compagne hanno continuato a tenere accesa la luce, anche in spazi più piccoli”, ha ricordato.

Oggi, quelle luci tornano a brillare. Il Pd romano ha di nuovo una casa. Resta da capire se sarà anche il punto di partenza per una nuova fase politica.

