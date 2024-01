Il percorso del bus 556 sarà allungato fino alla Mistica ed è in arrivo la circolare 550

“Lunedì 8 gennaio 2024 mattina – informa la vice presidente del V Municipio Maura Lostia – il Consiglio del Municipio Roma V ha votato favorevolmente la delibera del nuovo autobus 550 che servirà la zona commerciale Casetta Mistici e intensificherà l’offerta del quartiere di Tor Tre Teste.

Tutto nasce da un lavoro congiunto di tutte le rappresentanze politiche del Municipio.

Con Mauro Caliste, Presidente del V Municipio abbiamo incontrato i sindacati di categoria che rappresentano le lavoratrici e i lavoratori del comparto commerciale di Casetta Mistici attualmente sprovvisto di servizio di trasporto pubblico locale.

Nel Municipio Roma V il percorso della linea bus 556, che oggi attraversa il quartiere di Centocelle da via delle Gardenie alla stazione Anagnina, sarà allungato e arriverà fino al centro commerciale Gran Roma, in zona Casetta Mistici. Contemporaneamente, nascerà una nuova linea: la 550 che sostituirà le tratte percorse dal 113, bus che sarà invece soppresso.

“Un pezzo in più di territorio sarà coperto dal trasporto pubblico locale – ha sottolineato l’assessora alla Mobilità e ai Trasporti del Municipio V, Maura Lostia -. Di fatto, il contratto di servizio di Atac prevede un chilometraggio preciso da effettuare sul territorio e per questo abbiamo dovuto sacrificare la linea 113. Ma l’unico tratto in cui il 113 viaggiava da solo era la parte di via dell’Omo che verrà comunque coperta dal nuovo 550. Un buon punto di inizio a un senso di mobilità e dignità per i lavoratori di quel comparto”.

“Una modifica che nasce dalle esigenze dei cittadini – ha spiegato il presidente del Consiglio, David Di Cosmo -. Il 556 infatti, che correva fino alla Metro Anagnina, era una linea molto lunga e con tempi di percorrenza dilatati. Con questa modifica il 556 diventa una circolare. Così come il nuovo 550: una circolare che includerà il percorso per Tor Tre Teste, via dell’Omo, e una parte di via Prenestina, collegando Gran Roma, Mistica e Centocelle. Inoltre – ha concluso Di Cosmo -, i dipendenti di Gran Roma fino a oggi erano impossibilitati ad andare a lavorare con i mezzi pubblici, ora potranno finalmente raggiungere il centro commerciale”.