Il pino di via San Giusto oltre ad impedire l’uso del marciapiede appare ai cittadini anche pericoloso

Dopo aver appreso su Fb di un sopralluogo in via S. Giusto della commissione municipale Ambiente dall’amico Patrizio Platania, riguardante una situazione insostenibile per la sicurezza dei pedoni, siamo andati a vedere di persona. E questo anche perché, da decenni, su Abitare A Roma trattiamo tutto quello che riguarda la sicurezza ed in particolare le problematiche relative all’ambiente, al decoro e alla sicurezza.

Partendo da questa segnalazione siamo andati a vedere altre analoghe situazioni e per cui, non ce ne vogliano né la Commissione ambiente e né l’assessore all’ambiente Edoardo Annucci al quale suggeriamo di portare in giunta un problema che è davvero serio e che comporta anche un intervento coordinato con gli assessori ai LL.PP. Maura Lostia e quello al Bilancio/Patrimonio Sergio Scalia.

Di seguito aggiungerò al riguardo alcune foto scattate sempre questa mattina su analoghe situazioni e che provocano la ridotta e spesso totale transitabilità dei marciapiedi, costringendo, specialmente chi è costretto all’uso di carrozzine, a transitare sulla sede stradale. E a Tor Sapienza in via G. De Chirico o via De Pisis a Tor Sapienza/Morandi… a confidare nella buona sorte.

Comunque sulle alberature romane c’è da tempo un regolamento del verde a cui bisogna attenersi. Da qui la necessità di un attento e scrupoloso monitoraggio delle varie situazioni e gli eventuali successivi adempimenti, sapendo che sicurezza e incolumità delle persone sono di certo al primo posto.

Il Video

