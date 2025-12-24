Il Presepe di strada a Nuova Gordiani al Prenestino

Quando si realizza o viene allestito un Presepe, il significato è sempre quello del ricordo della memoria e della tradizione che affonda le sue radici nell’antichità e si tramanda nel corso dei secoli, assumendo differenti forme, ma mantenendo sempre il suo significato legato alla Natività di Gesù. Anche in una città come Roma centro della cristianità cattolica, si possono visitare e ammirare durante il periodo natalizio tutti i tipi di Presepe; tra questi ci sono anche i Presepi di strada (realizzati da Parrocchie o gruppi) che rappresentano una grande novità. Infatti allestire un Presepe non è semplice, ma è un momento di creatività e di condivisione in cui ognuno che ne è coinvolto può dare libero sfogo alla propria fantasia e alla propria cultura, specialmente quando chi opera sono i giovani.

Quest’anno il tradizionale Presepe di strada, l’unico nel V Municipio in viale Partenope (fra via Prenestina e la stazione Teano della Metro C), è stato localizzato sullo spartitraffico che viene considerato il cuore di Nuova Gordiani, e realizzato dal Gruppo Scout Roma 92 della Parrocchia di Santa Maria della Misericordia.

Al centro della Natività è stata messa la “Stella Cometa”, la stella più importante, più luminosa di tutte, la cui scia la rende evidente, maestosa nel cielo, ed è quella che tradizionalmente ci indica che c’è stato un prodigio, uno squarcio nella vita di ognuno di noi, un evento che cambia la storia. Così viene spiegata e argomentata questa scelta della “Stella Cometa” proposta dal Gruppo Scout, che completando la narrazione richiama la centralità di questo eccezionale evento: “E’ nato, un bambino, Gesù, ed è Lui la Luce, la Luce dell’Amore, della Speranza, che ci fa uscire da ogni “tenebra”: dal buio della guerra, della morte, del dolore, dello sconforto, della tristezza e degli affanni.”

Guardando questo Presepe di strada, in un quartiere periferico della città, i significati possono essere diversi, perché oltre ad essere un’opportunità di svago e di creatività, il Presepe rappresenta anche un momento di riflessione e di meditazione, che nella tradizione natalizia invita gli uomini di buona volontà a riflettere sulla nascita di Gesù e sul suo significato più profondo. Ecco forse il perché, guardando ciò che rappresenta, la Natività rimane un simbolo di speranza e di unità per tutti coloro che lo ammirano.

Il rito di benedizione del Presepe di viale Partenope è stata officiata del Parroco di Santa Maria della Misericordia ai Gordiani, don Saju Perumayan Varghese, Mario Mingoli, del Gruppo Scout ha illustrato la scelta del Presepe e Mauro Caliste, Presidente del V° Municipio ha portato i saluti istituzionali. Presenti anche i Consiglieri Municipali Olga Di Cagno, Claudio Poverini e Daniele Rinaldi. La cerimonia, che ha visto una notevole presenza di cittadini, si è conclusa con il classico canto corale natalizio: “Tu scendi dalle stelle….”

