Il “Rigiocattolo” di Letizia Palmisano

Il 21 febbraio alle 16:45 presso il Bibliopoint Alessandra Tarducci, scuola Iqbal Masih, via F. Ferraironi, 38 a Roma nel quartiere Villa De Sanctis, l’autrice del libro Letizia Palmisano dialogherà con Luca Scarnati per raccontare “Il Rigiocattolo”.

“Il Rigiocattolo” è una fiaba ecologista scritta da Letizia Palmisano, illustrata da Anna Curti e pubblicata da Città Nuova.

La storia segue le vicende di tre giocattoli un po’ malconci: l’orsetto di peluche Bruno, la pianola color arcobaleno Nola e il coraggioso camioncino Tuffolino.

Questi protagonisti, guidati dal robot veterano Milo, scoprono che l’arrivo al laboratorio del Rigiocattolo non rappresenta la fine, ma l’inizio di una nuova avventura.

In questo luogo speciale, animato da un gruppo di volontari, i giocattoli vengono riparati e ricevono una seconda vita, che simboleggia i principi del riuso e della riparazione propri dell’economia circolare.

La fiaba trasmette un messaggio di amicizia, speranza e sostenibilità ambientale, ricordando che nessuno è mai troppo piccolo o troppo grande per contribuire a rendere il mondo più verde.

