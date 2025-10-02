Categorie: Casa Politica In evidenza
Il sindaco Gualtieri al Consiglio Ue: “ci aiuti ad affrontare emergenza abitativa”

Sindaci europei ricevuti a Bruxelles dal presidente del Consiglio Costa

Redazione - 2 Ottobre 2025

La crisi abitativa entra ufficialmente nell’agenda europea. Martedì 30 settembre una delegazione dei Mayors for Housing – la rete di sindaci che unisce le principali capitali e metropoli Ue contro l’emergenza casa – è stata ricevuta a Bruxelles dal presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, in vista del vertice del 23 e 24 ottobre.

Alla guida della delegazione i primi cittadini di Roma, Parigi, Barcellona, Atene e Dublino, città simbolo di un problema che accomuna gran parte d’Europa: il costo insostenibile delle abitazioni e la carenza di alloggi a prezzi accessibili.

«Portare l’edilizia accessibile nell’agenda del Consiglio europeo è estremamente importante – ha dichiarato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri –. L’Europa deve agire rapidamente perché la crisi abitativa è un tema dimenticato, ma oggi colpisce duramente le nostre città: limita la coesione sociale, riduce la competitività economica, aumenta le disuguaglianze. È una battaglia esistenziale».

Gualtieri ha ribadito che il fenomeno non è solo sociale, ma anche economico e politico: «Senza mobilità del lavoro, le città perdono competitività. E senza risposte concrete, rischiamo fratture che toccano la sicurezza e la stessa identità europea».

Il fronte dei sindaci ha presentato un programma comune, chiedendo risorse dedicate nel prossimo bilancio comunitario e il riconoscimento della casa come priorità strutturale dell’Unione.

«Le abitazioni possono essere costruite, ristrutturate, rigenerate ha concluso Gualtierima abbiamo bisogno di un forte supporto economico da parte dell’Europa per ampliare la riserva di case a prezzi sostenibili. Senza risorse aggiuntive, non saremo in grado di sviluppare programmi abbastanza ambiziosi».

Il pressing delle città arriva a poche settimane dal Consiglio europeo: un banco di prova che dirà se il tema della casa resterà ai margini o diventerà finalmente parte integrante delle politiche comunitarie.

