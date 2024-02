Il supporto a situazioni di stress lavorativo al centro di una mozione del IV Municipio

La maggioranza del consiglio del IV Municipio ha approvato nei giorni scorsi una mozione – proposta dalla Commissione Politiche Sociali municipale – incentrata sul tema dello stress su lavoro. “Questo tema oggi è un fenomeno di grande rilevanza ed è necessario fare chiarezza sulle sue diverse declinazioni e dare supporto a tutti i lavoratori per mantenere il benessere lavorativo” ha dichiarato la Presidente della Commissione Silvia Remediani. “In questa mozione vengono previsti eventi formativi sul tema e l’apertura di uno sportello dedicato a titolo gratuito. Nell’ambito delle denunce di malattia professionale, secondo dati INAIL di ottobre 2023 il 12% sono malattie del sistema nervoso ed il 69% malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo. L’evoluzione tecnologica della società ha da un lato portato grandi benefici in molteplici settori, ma dall’altro ha creato dei risvolti economico-sociali che possono in alcuni casi generare patologie di natura psicosociale da cui è difficile uscire fuori, il cui denominatore comune è lo stress.”

Il documento approvato dall’aula sottolinea come lo stress legato all’attività lavorativa si manifesti quando le richieste dell’ambiente di lavoro superano le capacità del lavoratore di affrontarle o controllarle. Tale situazione di tensione psicologica continua può quindi portare una serie di alterazioni che colpiscono l’equilibrio psicofisico del lavoratore, generando una diminuzione delle difese immunitarie e la conseguente possibilità di sviluppo di patologie, spesso irreversibili.

Un’indagine Eurobarometro della Commissione Europea ha rilevato come il 53% dei lavoratori ritenga che lo stress sia il principale rischio per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro e ben il 27% ha dichiarato di aver sofferto nei 12 mesi di stress, ansia o depressione causati o peggiorati dal lavoro.

Tali considerazioni hanno quindi spinto la Commissione Servizi Sociali a stilare un documento di indirizzo con cui si impegna la Giunta Municipale alla prossima apertura di uno sportello di supporto sociale, a titolo gratuito, relativo al “disagio relazionale e non in ambito lavorativo” e alla contemporanea sensibilizzazione delle lavoratrici e dei lavoratori, mediante la programmazione di eventi specifici dedicati, in merito ai diversi elementi di stress (o “stressors”) che si possono incontrare durante la loro attività quali possibili cause di incidenti sul lavoro.

