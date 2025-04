Il Tar ferma Gualtieri: tornano i pullman turistici nel cuore di Roma

Nel cuore di Roma, la capitale del turismo mondiale, la battaglia per ridurre il traffico causato dai pullman turistici ha subito una clamorosa battuta d’arresto.

Con una sentenza che ha scosso la città, il Tar del Lazio ha annullato le ordinanze del commissario straordinario per il Giubileo, Roberto Gualtieri, che nel tentativo di alleggerire la pressione dei mezzi turistici sulle zone più centrali di Roma, aveva deciso di aumentare le tariffe di sosta nella Ztl Bus Turistici, allontanando i pullman dalle zone a ridosso della città storica.

Prima che la decisione del commissario entrasse in vigore, circa 1.000 pullman al giorno si concentravano nelle zone più vicine ai monumenti iconici della capitale, come via Claudia, a soli 100 metri dal Colosseo, e via Leone IV, proprio sotto le Mura Vaticane.

Un accerchiamento che aveva reso quasi invivibili interi quartieri, congestionando il traffico e aumentando l’inquinamento.

L’intenzione del commissario Gualtieri era chiara: ridurre il numero di bus nelle aree più sensibili della città, a favore delle periferie, dove i pullman sarebbero stati spostati grazie a una nuova politica tariffaria.

Gli aumenti per i permessi giornalieri e a carnet per l’accesso alla Ztl zona B (il semicentro), con un contestuale abbassamento dei permessi per la lunga sosta nella zona A (la periferia), dove i bus sarebbero dovuti parcheggiare, erano pensati per ridurre i disagi per i residenti e i turisti.

Tuttavia, il Tribunale Amministrativo Regionale ha rovesciato la situazione, dando ragione alle aziende di trasporto. Secondo i giudici, il commissario straordinario ha agito oltre le sue competenze.

La modifica delle tariffe di accesso alla Ztl per i bus turistici, infatti, non rientrava tra i poteri attribuiti al suo ufficio, ma era di competenza di Roma Capitale.

In altre parole, Gualtieri ha agito senza il potere necessario. Di conseguenza, le nuove tariffe sono state annullate e, per il momento, sono state ripristinate quelle precedenti, ben più basse e favorevoli agli operatori del settore.

Per ora, quindi, i pullman sono di nuovo liberi di circolare e sosta nelle zone più centrali, proprio sotto i monumenti simbolo della città. Non si esclude che Roma Capitale possa fare ricorso al Consiglio di Stato, ma intanto i cittadini si trovano di nuovo a fare i conti con il traffico e l’inquinamento causati dall’invasione dei torpedoni.

Il commissario Gualtieri, pur deluso dalla sentenza, ha già annunciato che intende ricorrere in appello. Nel frattempo, ha anche promesso di trovare una soluzione tecnica per ripristinare la misura che, a suo dire, stava dando ottimi risultati, con una riduzione del 40% dei pullman nelle zone centrali e un incredibile aumento del 74% nell’utilizzo dei parcheggi di scambio periferici. La strategia, secondo Gualtieri, aveva avuto il merito di ridurre il traffico e di diminuire l’inquinamento.

Tuttavia, i residenti, esasperati dal continuo affollamento di pullman nei quartieri più sensibili, non ci stanno. Antonia Tomassini, portavoce dell’associazione Motus e dei comitati di quartiere, denuncia l’abusiva sosta dei pullman anche in zone vietate, come a via di Porta Ardeatina, e i disordini che ne derivano, con risse che richiedono l’intervento dei carabinieri.

La proposta degli abitanti del centro è chiara: l’allargamento della Fascia C della Ztl almeno fino alla zona B, garantendo però l’accesso solo per il carico e scarico dei turisti negli hotel.

La richiesta è anche quella di ampliare il sistema di mobilità dolce, creando più ciclabili e un parco lineare delle Mura Aureliane, in modo da ridurre ulteriormente il traffico e restituire alla città una qualità della vita più alta.

