Il Teatro di Roma diventa fondazione

Con 28 voti favorevoli l’Assemblea Capitolina ha approvato all’unanimità la trasformazione dell’associazione Teatro di Roma in fondazione.

Inizia così una nuova fase per il teatro: l’insediamento della fondazione è previsto in primavera, quando sarà anche bandito un concorso internazionale per scegliere il nuovo direttore del teatro e verrà chiusa la stagione commissariale.

Tra le criticità da risolvere, quella del Teatro Valle che si intende restituire ai romani nella sua piena operatività.