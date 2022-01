Il tesoro dell’ex Giunta Boccuzzi, pian piano va nella disponibilità dei cittadini

In un recente sopralluogo al Centro Carni di Roma da parte del Presidente Mauro Caliste, di assessori della sua Giunta e di alcuni consiglieri è venuto fuori un vero e proprio tesoretto fatto di acquisti purtroppo non finalizzati alla realizzazione di progetti, frutto di Mozioni, Risoluzioni o magari di semplici idee sviluppate e discusse in seno alle commissioni competenti per materia.

Ed è li che sono finite le 46 bici elettriche acquistate in assenza di progetto e su cui finalmente sta adesso lavorando l’assessore all’Ambiente Annucci. Ed è sempre lì che sono finite le oltre 200 panchine in cemento bianco, alcune delle quali piazzate fuori tempo massimo lungo via dei Castani, nello spazio bimbi di piazza dei Gerani, nel parchetto di Casale Rosso e in quello di Tor Sapienza. Ed è sempre lì che sono state ammucchiate centinaia di rastrelliere per biciclette pronte a trasformare il territorio del V Municipio in uno dei quartieri di Amsterdam. Ed è ancora lì che sono depositati centinaia di parapedonali ed è sempre lì che dovrebbero essere stati immagazzinati altri beni durevoli acquistati solo per evitare di perdere i fondi iscritti a bilancio.

Adesso spetterà alla Giunta Caliste e agli uomini e donne che lo sostengono, e magari, perché no?, anche con il contributo dell’opposizione, di fare in modo che quei materiali siano utilizzati al meglio evitando così lo sperpero di pubblico denaro, facendoli diventare utili opportunità.

Del resto è così che già qualche fototrappola delle 105 acquistate è stata messa in funzione e altre lo saranno a breve, al fine di contrastare i danni provocati dalle bande di inquinatori seriali con il rilascio in ogni dove di rifiuti come materiale edile, ingombranti tra cui materassi, mobilio e vecchi elettrodomestici …

Stamattina la commissione LLPP ha deciso, ad esempio, di utilizzare qualcuno di quella montagna di parapedonali ereditati, per mettere finalmente in sicurezza, dopo oltre cinquant’anni, una scarpata sul tratto di marciapiede di via dei Glicini antistante via Valmontone.

Siamo fiduciosi che, con l’impegno e con l’ascolto, quasi tutto il tesoretto troverà un idoneo utilizzo. Certo però che per quanto riguarda la montagna di rastrelliere per bici, sarà dura.