Il Vampa allo Spazio Diamante

Sarà in scena allo Spazio Diamante il 15 gennaio, lo spettacolo vincitore del Premio inDivenire per il Teatro Lazio, Il Vampa scritto e diretta da Enrico Maria Carraro Moda. Protagonisti: Larissa Cicetti e Enrico Maria Carraro Moda.

Analisi dei fatti accaduti tra il 1951 e il 1986 nella zona del fiorentino e di quello che tutto conoscono come il “Mostro di Firenze”.

Le vicende del “Mostro” sono viste e narrate con gli occhi dell’uomo “mostro”.

Il mostro è un uomo.

Cosa spinge un uomo ad essere apparentemente mostruoso? Quanti processi ha subito l’uomo, come li ha vissuti e superati. Da chi si è contornato?

La sua famiglia è vittima o complice?

Chi sono i suoi compagni di merende.

L’obbiettivo principale di questo lavoro è restituire in chiave spettacolare tutto quello che è stato il vissuto processuale del celeberrimo Pietro Pacciani. (vissuto processuale perché è l’unico documento reperibile in cui si può vedere quest’uomo in azione). Tutto questo con voce e fattezze femminili per restituire la finta dolcezza che Il Pacciani spesso utilizza.

Info

Spazio Diamante

Via Prenestina 230B

tel. 06 27858101

botteghino@spaziodiamante.it

WhatsApp 345 9409718

A cura di Bruno Cimino e Bruna Fiorentino