Il Vintage Market torna all’Ex Deposito Atac di Piazza Ragusa

Il 22 e 23 aprile 2023 dalle 10 alle 20 presso l’Ex Deposito Atac di Piazza Ragusa in Via Tuscolana 179 torna il Vintage Market. No Ticket, Free Entry (Offerta Libera)

Troverete 190 espositori, 6 mila metri quadrati (condivisi con il Farmer’s Market) e il consueto assortimento di espositori: Artigianato, Artisti e Illustratori, Vintage, Handmade, Home Decor, Design e Stilisti, Vinili e Libri, Abbigliamento, Giochi e libri per bambini, Cosmesi Bio, Piante e Fiori, Upcycling, Furniture e Collezionismo. E poi tante special activities fra cui il Corner Arcade Videogames, set fotografici, laboratori per bambini, live musicali e un’ampia area food & beverage.

COME ARRIVARE: In metro: Ponte Lungo (Metro A), in treno (Stazione Tuscolana, in auto (Tangenziale – Uscita a Piazza Lodi)