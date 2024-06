Immobili di lusso a Roma: l’offerta vale 4,50 miliardi di euro

A fine 2023 il valore dello stock degli immobili di lusso a Roma è pari a circa 4,50 miliardi di euro, al secondo posto dietro a Milano, con un peso dell’8% sull’offerta totale in Italia. È quanto emerge dal nuovo Osservatorio del mercato residenziale di lusso in Italia realizzato da Immobiliare.it Insights, società del gruppo di Immobiliare.it specializzata in big data e market intelligence per il settore immobiliare, in collaborazione con LuxuryEstate, portale internazionale leader nel settore immobiliare di lusso.

Questa terza edizione si avvantaggia inoltre di una collaborazione esclusiva con Coldwell Banker Italy, gruppo leader a livello mondiale nella commercializzazione di immobili di lusso, i cui esperti sul territorio hanno commentato i trend più rilevanti delle singole zone del lusso analizzate nel report.

I principali indicatori dell’offerta del mercato del lusso romano mostrano un trend negativo negli ultimi anni: lo stock disponibile a fine 2023 – 3.080 annunci – è sceso del 27% rispetto a inizio 2019, e in misura molto simile, nello stesso arco temporale, sono calati anche il valore monetario (-29%) e la superficie complessiva, pari a 643.546 metri quadri e contrattasi del 28% rispetto al periodo pre-Covid.

Come a Milano e nella gran parte del Paese, anche a Roma gli appartamenti prevalgono sulle ville: i primi compongono infatti l’87% circa dell’offerta totale, con le soluzioni indipendenti al 13%.

Tempi di vendita:

Sia il Time to sell, vale a dire il tempo medio di vendita degli immobili, sia il Time on market, nonché l’età media dell’invenduto, mostrano segnali positivi nel 2023 nel confronto con l’anno precedente e con il periodo pre-pandemico.

Per vendere un immobile di lusso nella Capitale servono mediamente 3,6 mesi, contro i 4,2 del 2022 e i 6,5 di inizio 2019. Il Time on Market si attesta invece mediamente sugli 8,3 mesi, a fronte degli 8,5 di 12 mesi prima e dei 10,3 di cinque anni fa.

La richiesta di immobili di lusso nella capitale è cresciuta rispetto all’inizio del 2019, registrando un aumento del 33%. Il peso della domanda di Roma sul totale nazionale equivale al 25% circa, con un incremento che ammonta al 2% sul 2022.

