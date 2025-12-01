IMU 2025: attenzione alla scadenza del 16 dicembre!

Il conto alla rovescia è iniziato: il 16 dicembre 2025 scade il termine per il pagamento del saldo IMU per l’anno in corso.

Per facilitare i contribuenti, sul sito ufficiale è disponibile una pagina dedicata con tutte le informazioni necessarie, dal calcolo dell’imposta agli strumenti per effettuare il pagamento in modo corretto e puntuale.

Meglio prepararsi per tempo: verificare la propria posizione e programmare il versamento evita spiacevoli sorprese e possibili sanzioni.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.