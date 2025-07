In autunno aprirà uno sportello anagrafico alla Stazione Tiburtina?

Camminando all’interno della Stazione Tiburtina nella mattinata di venerdì 4 luglio, ci siamo imbattuti – in modo del tutto fortuito – in alcune persone che stavano compiendo delle misurazioni e annotavano appunti di fronte ad alcuni locali vuoti nel piazzale esterno della Stazione, quello cui si accede dal lato Circonvallazione Nomentana.

Poiché i locali vuoti – al contrario di altri locali vuoti dove però era presente un cartello “prossima apertura” – non presentavano né scritte né pannelli descrittivi, abbiamo deciso di chiedere loro quale attività stesse per aprire.

Con nostra sorpresa, le persone si sono presentate come generici “tecnici del IV Municipio” che stavano monitorando alcuni dati tecnici relativamente ai locali ed hanno aggiunto che, in assenza di un loro supervisore, non avrebbero potuto rilasciare alcuna dichiarazione sui motivi ufficiali del sopralluogo, motivo per cui hanno anche chiesto di non comparire in alcuna foto.

Hanno però aggiunto, in via ovviamente del tutto ufficiosa, che erano sul posto per compiere misurazioni tecniche finalizzate alla possibile apertura di un servizio nel prossimo autunno da parte del Municipio.

La memoria ci è andata subito a un tema annoso che affrontammo ormai due anni fa, ossia la chiusura dello sportello anagrafico all’interno del mercato di San Romano.

Il 24 luglio 2023, infatti, dopo quasi 20 anni di attività, lo sportello anagrafico fu definitivamente chiuso e tutti i servizi anagrafici furono accentrarti nell’unica sede municipale di via Rivisondoli 2. Tutta la politica evidenziò la necessità di giungere quanto prima ad una soluzione, motivo che spinse alla convocazione di un apposito consiglio estivo il 31 luglio 2023.

In quell’occasione, il Presidente del Municipio Umberti, aveva dichiarato: “A seguito della DD, abbiamo provato a dare una risposta comune assieme alla Presidente del II Municipio Francesca Del Bello, inviando il 12 luglio un documento a doppia firma sia all’Assessore Catarci sia al Direttore del Dipartimento Altamura con cui richiedevamo – a seguito della chiusura di San Romano – l’apertura di uno sportello anagrafico congiunto all’interno della Stazione Tiburtina. Tale intervento, per il quale torniamo a chiedere un incontro per la definizione tecnica del provvedimento, dovrà essere realizzato con personale che arrivi non solo dai Municipi di riferimento, ma soprattutto con dipendenti in forza al Dipartimento”.

Non siamo stati in grado di determinare se effettivamente le rilevazioni effettuate dai tecnici potessero essere realmente legate ad uno sportello anagrafico, ed abbiamo provato a essere più diretti, ma ci è stato risposto che – sulla possibilità di sportello anagrafico – loro non potevano né confermare né smentire… Ma vista la presenza di locali vuoti, facilmente accessibili e facilmente raggiungibili con la Metro, e viste le passate richieste formali presentate da Umberti su questo tipo di apertura, il monitoraggio tecnico sembra un indizio fortemente rilevatore di quanto potrebbe accadere nel prossimo autunno…

Ovviamente monitoreremo la situazione e aggiorneremo quanto prima sugli eventuali sviluppi di cui verremo a conoscenza.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.