In fuga col Barone. Nel mondo di Calvino di Stefano Tofani alla Biblioteca Nazionale Centrale

Giovedì 28 novembre 2024, ore 16:30, Sala 1 della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma presentazione del volume di Stefano Tofani In fuga col Barone. Nel mondo di Calvino (Einaudi Ragazzi, 2023)

Giulia Franchi dialoga con Stefano Tofani

Un libro di narrativa per ragazzi dai 12 anni. Un’avventura che parla di adolescenza, della difficoltà di crescere, dell’amore per la lettura e della magia della letteratura. Un romanzo di formazione che rende omaggio alle opere di Italo Calvino per scoprire la magia della letteratura e quella dell’amore.

Giulia ha dodici anni e un rapporto conflittuale col padre. Lui, aspirante scrittore, non accetta il fatto che a lei non piaccia leggere i libri e che vada male in italiano; al contrario della sorella maggiore, in un confronto impietoso sotto tutti i punti di vista.

A cambiare le cose e a far scoprire a Giulia la magia della letteratura e quella dell’amore saranno l’incontro, reale, con Italo Calvino, durante un soggiorno estivo al mare, e quello, fantastico, col Barone rampante, frutto dell’incredibile avventura che Giulia vivrà dopo una rabbiosa fuga sugli alberi.

Sarà un’avventura completamente inaspettata, scandita dal ritmo e dalle suggestioni offerte dai capolavori del grande scrittore italiano, ma anche un’occasione straordinaria per la ragazza per guardare dentro di sé, facendo i conti con i propri timori, con i propri limiti, con la difficoltà di crescere.

