In marcia con Massimo Stano al Golden Gala

La festa della marcia, l’abbraccio del pubblico italiano ai campioni olimpici del tacco-e-punta, la passerella (competitiva) per l’oro della 20 km Massimo Stano, la regina Antonella Palmisano come madrina d’eccezione. Torna la marcia al Golden Gala Pietro Mennea di giovedì prossimo. E lo fa con una gara-sprint, sui 3000 metri maschili, con la presenza dell’olimpionico azzurro che ha trionfato sulle strade di Sapporo nello scorso agosto riportando in Italia la medaglia più preziosa. Come co-starter all’Olimpico ci sarà Nelly Palmisano, attualmente in ripresa da un problema all’anca ma ospite d’onore nella quinta tappa della Wanda Diamond League. La memoria riporta al 1980, alla prima grandiosa edizione del Golden Gala dopo i successi azzurri di Mosca ’80, quando l’olimpionico Maurizio Damilano raccolse l’applauso dei tifosi, bissando poi la vittoria nell’edizione di quattro anni dopo (nel ’90 si impose invece Giovanni De Benedictis).

Sarà gara vera, di livello internazionale, alle 19.39: dopo i trionfi nella 35 km di Dudince e nella 20 km tricolore di Alberobello, a poche settimane dai Mondiali di Eugene e dagli Europei di Monaco di Baviera, Stano si confronterà con altri due marciatori di primo piano: al via il tedesco argento olimpico della 50 km Jonathan Hilbert e lo spagnolo sesto ai Giochi nella 20 km Diego Garcia Carrera, argento d’Europa in carica. Dal fronte azzurro, all’Olimpico c’è spazio anche per un’ampia pattuglia di marciatori italiani: in pista Francesco Fortunato, Gianluca Picchiottino, Andrea Agrusti e Riccardo Orsoni, tutti portacolori delle Fiamme Gialle, gli altri azzurri Michele Antonelli ( Aeronautica) e Davide Finocchietti (Libertas Unicusano Livorno), e il 18enne Diego Giampaolo (Fiamme Gialle Simoni), recente medaglia d’argento U20 ai Mondiali a squadre in Oman. Il palcoscenico più bello per onorare la marcia e la sua lunga tradizione, scuola di sport e di vita.

BIGLIETTI DISPONIBILI ONLINE E NEI PUNTI VENDITA TICKETONE

Sul circuito TicketOne è possibile acquistare i biglietti per godersi lo spettacolo del Golden Gala Pietro Mennea, il 9 giugno allo stadio Olimpico di Roma. Questi i prezzi (ai quali vanno aggiunti 2 euro di diritti di prevendita), con le rispettive riduzioni per gli under 16. Monte Mario Arrivi: 40 euro (ridotto 25 euro); Distinti Arrivi: 25 euro (ridotto 20 euro); Monte Mario Partenze: 20 euro (ridotto 15 euro); Tribuna Tevere: 15 euro (ridotto 10 euro); Curve e Distinti (escluso Distinti Arrivi): 10 euro (ridotto 7 euro).