In partenza un corso di operatore di segreteria per disoccupati

È in partenza il 18 novembre il corso per operatore di segreteria, rivolto esclusivamente a cittadini maggiorenni disoccupati o inoccupati ed è completamente gratuito. Il corso, denominato “Le competenze trasversali in azienda”, è finanziato da Formatemp ed è organizzato nella sede dell’Istituto per la Cultura e il Sociale di via Acqua Bullicante 419 e avrà durata di 124 ore. Per chi si trova attualmente senza lavoro e desidera un impiego di ufficio è l’opportunità per approfondire le tematiche relazionali, cognitive, di problem solving e di comunicazione afferenti al ruolo (per il resto del programma si consiglia di contattare l’associazione organizzatrice).

Saranno previste delle esercitazioni pratiche per rafforzare le nuove competenze impartite e alla fine del corso, dopo il test di valutazione finale, sarà rilasciato l’attestato di frequenza spendibile presso le Agenzie per il Lavoro.

Per informazioni: cellulare 3409694420 mail: ist.cultura-sociale@libero.it