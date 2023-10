In preparazione l’Agenda del Parco 2024

L’AGENDA DEL PARCO 2024

È in fase di avanzata preparazione l’Agenda del Parco 2024 (48 pp., a diffusione gratuita presso gli sponsor e nelle edicole) curata per ventiduesimo anno consecutivo dalle Edizioni Cofine (tel. 06-97997959) mantenendo l’impegno costante per Il territorio e i parchi del IV e V municipio di Roma, per tutelarli e farli conoscere.

Contenuti

Il tema di quest’anno: La via Tiburtina nei secoli.

Altre pagine sono dedicate al diario mensile, impreziosite da foto e descrizione dei monumenti e resti archeologici presenti nei nostri quartieri.

CARATTERISTICHE DELL’AGENDA DEL PARCO 2024:

Formato: 23,5×16,5

Copertina e 48 pagine a colori

