“In rete contro il bullismo e il cyberbullismo” con Asd Savio Calcio

Dal 4 al 6 gennaio 2025, il centro sportivo Asd Savio Calcio è diventato il cuore pulsante di una battaglia fondamentale: quella contro il bullismo e il cyberbullismo.

L’iniziativa, dal titolo “In rete contro il bullismo e il cyberbullismo”, ha unito attività sportive e momenti di riflessione, creando un evento in cui il calcio e i valori sociali hanno giocato la stessa partita.

Tre giorni di sport e consapevolezza

I campi del Savio Calcio hanno visto alternarsi allenamenti, partite amichevoli e incontri di sensibilizzazione, con l’obiettivo di lanciare un messaggio chiaro: no al bullismo, sì al rispetto e alla solidarietà. Un’esperienza coinvolgente, che ha richiamato decine di ragazzi, famiglie e rappresentanti istituzionali.

Tra i partecipanti di spicco, si sono distinti il consigliere regionale Massimiliano Valeriani, il consigliere comunale Giammarco Palmieri, il presidente del V Municipio Mauro Caliste e l’assessore municipale allo Sport Marco Ricci.

Durante i loro interventi, hanno sottolineato l’importanza di iniziative come questa per costruire comunità più unite e consapevoli.

L’impegno del Savio Calcio

Da anni, il Savio Calcio non è solo una scuola di sport, ma anche una palestra di vita. Con questa iniziativa, ha dimostrato ancora una volta di essere in prima linea non solo sul campo, ma anche nella promozione di temi sociali.

