In scena “Il vedovo allegro”, la brillante commedia scritta, diretta e interpretata da Carlo Buccirosso

Tre anni dopo la fine della pandemia, la vita di Cosimo Cannavacciuolo, vedovo ipocondriaco e ansioso cronico, è un susseguirsi di solitudine, fallimenti e preoccupazioni.

Inquilino di un vecchio palazzo nel cuore di Napoli, Cosimo si ritrova a fronteggiare una serie di difficoltà che vanno dal fallimento della sua attività di antiquariato, che lo ha costretto a riempire la casa di merce invenduta, ai debiti con la banca, minacciosa di espropriargli l’appartamento.

A tutto questo, si aggiunge l’ombra del lutto per la morte della moglie, vittima del virus che ha stravolto il mondo.

Ma la sua vita sarebbe ben più grigia senza l’intrusione di personaggi che, nonostante tutto, gli danno un po’ di respiro.

C’è Salvatore, il custode bizzarro del palazzo, sempre pronto a combinare guai con il suo amico Ninuccio e a dedicarsi alla sua ossessione per la pulizia, mentre la figlia Angelina, più concentrata sul matrimonio che sulla vita, cerca di tenere a posto l’appartamento.

La situazione economica di Cosimo, infatti, non è delle migliori, e per far fronte alle difficoltà ha accettato di affittare una camera a Virginia, una giovane e spensierata attrice di cinema e teatro, che porta una ventata di leggerezza in un ambiente che altrimenti sarebbe troppo opprimente.

Nonostante tutto, l’angoscia maggiore per Cosimo arriva dai coniugi Tomacelli, misteriosi vicini di casa che custodiscono un segreto oscuro e che da mesi alimentano il caos nella vita dell’antiquario.

Una situazione che diventa insostenibile, tanto che Cosimo decide di chiedere consiglio al dottor De Angelis, ginecologo del quarto piano, nonché nuovo interesse amoroso di Angelina, sempre alla ricerca di un buon partito. Tuttavia, l’incontro con il dottore non avrà il risultato sperato, lasciando Cosimo ancor più confuso.

Riuscirà Cosimo a trovare la via d’uscita dal baratro nel quale è sprofondato, tra debiti, lutto e misteri incombenti? la risposta arriverà solo salendo le scale di quel palazzo e venendo a teatro, dove questa comedia fatta di risate, angosce e colpi di scena si svelerà in tutta la sua intensità.

Un viaggio emozionante e divertente nel cuore di una Napoli che non smette mai di sorprendere!

PER INFO E PRENOTAZIONI – SALA UMBERTO:

Via della Mercede, 50, 00187 Roma – prenotazioni@salaumberto.com

1 – 13 aprile 2025

Da martedì a giovedì ore 20.30, venerdì e sabato ore 21, sabato e domenica ore 17

DURATA 1 ora e 40 min senza intervallo

prezzo biglietto da 34€ a 22€ disponibili su www.salaumberto.com – www.ticketone.it

