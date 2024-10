In via Gustavo d’Arpe un giardino dedicato a Nils Liedholm

Un giardino dedicato a Nils Liedholm. In via Gustavo d’Arpe, a poca distanza dal centro sportivo di Trigoria, questa mattina si è tenuta la cerimonia di intitolazione dell’area verde. La targa ricorda l’allenatore della Roma campione d’Italia del 1983, scomparso nel 2007, uno dei personaggi sportivi più amati in città.

Alla cerimonia, insieme al figlio Carlo Liedholm, erano presenti il Sindaco Roberto Gualtieri, l’assessore allo Sport Alessandro Onorato, il general counsel dell’As Roma Lorenzo Vitali e la presidente del Municipio IX Teresa Maria Di Salvo, oltre ad alcuni giocatori delle squadre giallorosse allenate dal “Barone” e al difensore Gianluca Mancini.

Nils Liedholm – che proprio oggi, 8 ottobre, avrebbe compiuto 102 anni – ha collezionato 332 presenze sulla panchina giallorossa. Quattro diversi periodi (1973-1977, 1979-1984, 1987-1989 e 1997) in cui lo svedese ha saputo tessere un legame forte con la città e i tifosi. Oltre allo scudetto, Liedholm ha conquistato con la Roma tre Coppe Italia ed ha perso la sfortunata finale di Coppa Campioni del 1984 all’Olimpico.

“Nils Liedholm – ha sottolineato il Sindaco Roberto Gualtieri – non voleva che Roma si abituasse alla mediocrità. Ha scritto la storia del calcio mondiale e ha regalato ai tifosi romanisti gioie memorabili. Incarna i valori di uno dei più grandi uomini di calcio del mondo”.

“Liedholm – ha detto Alessandro Onorato, assessore allo Sport – è stato senza dubbio uno degli allenatori più importanti sia a livello nazionale che romano, simbolo di un calcio più romantico. Con il Sindaco Roberto Gualtieri abbiamo voluto fortemente questo ricordo a un grande signore”.

